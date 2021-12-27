YÜREĞİNİN SESİNE KULAK VER!

Herkese merhaba,

Astrolojik olarak Jüpiter Balık burcunun yöneticisi olan gezegendir ve bu durum kendi doğasına en benzer burçtan geçiş yaptığı anlamına gelir.

Jüpiter’in Balık burcu geçişi, bu devasa büyüklükteki gezegenin tüm gücünü ve kudretini, özveri, şefkat, karşılıksız sevgi ve birlik olmanın en güzel ifadesini taşıyan Balık burcunun özellikleri ile tüm evrene yansıyacağının işaretçisi.

Jüpiter Balık burcunda ilerlerken, her birimiz için anlayış, hoşgörü, empati ve duygusal bağlar kurma konusunda hassaslık ve farkındalık getirecek bir dönemi de beraberinde getiriyor. Duygularımızın ön planda olmaya başladığını görebilir, hislerimiz ve sezgilerimizin her şeyden fazla bize yol göstermeye başladığını fark edebiliriz. Maneviyatın değerinin çok daha hatırlanmaya başlandığı, yardımseverliğin, duygudaşlığın kıymetinin arttığı, birbirimizle duygusal bağlarımızın güzelliklerini fark ettiğimiz bir süreç olacak.

Hayatlarımızda sevgiye, aşka, şefkate, affetmeye, merhamet etmeye yer açma zamanlarındayız!

Süreç, dünya üzerinde var olan her şeyi ayrımsız ve şartsız sevmenin, doğada insan, hayvan, bitki ne varsa ayrıştırmadan her biri ile bir bütünün oluştuğunun bilincine varma sezgisinin en temel ifadesini bizlere taşırken, hayatlarımızda sevgiye, aşka, şefkate, affetmeye yer açma zamanlarında olduğumuzu bilmek ve bu yönüyle önümüzdeki süreci değerlendirmek en güzeli olur.

Jüpiter, 29 Aralık 2021-11 Mayıs 2022 ve 29 Ekim 2022-20 Aralık 2022 tarihleri arasında Balık burcu geçişinde olacak. Bu tarih aralıklarının şans ve fırsat yaratan yönlerini güçlü olarak kendi yaşamlarımıza katabilmek için kalbimizi en saf duygularla doldurmak, kendimizle birlikte tüm diğer kişileri de olumlu olarak etkileyecek şekilde düşünmek ve davranmak esas ilkeyi oluşturacak.

Kendine güven duygusunun ilk sebebi iyimser olmaktan geçer ve Jüpiter’in iyimser, güvenli tutumu kendimize olan güvenimizi, kendimize olan inancımızı ve inançlarımıza olan güvenimizi sağlamlaştırıyor.

Jüpiter'in ruhsal olarak inanç katan enerjisiyle bağlantı kurduğumuzda, gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimize, hedefimize, ideallerimize de bir o kadar yakın olduğumuzu hissederiz. İnanmak, karşımıza çıkan güçlüklerle özveriyle savaşmak, sabır ve metanetle amacımıza, arzularımıza doğru yol alabilmek demektir.

Adil olmak, haklıya hakkını teslim etmek ve zayıfın yanında olmakla bağlantılı olarak adalet ve hukuksal konular, fikirsel görüşler, felsefi, dini ve inançsal yaklaşımlar, yüksek eğitim alanları Jüpiter Balık geçişinin değişim getiren enerjisinin öncelikle görüleceği alanlar olacaklar. Maddi kazanımlar ve finansal yönlü para kaynakları ve zenginlik yine Jüpiter Balık burcunun etkisi altında olan konular olarak gelişme yaşanacak bir diğer alanı işaret ederken, maddi anlamda zenginlik de getirebilecek olan süreç, abartılardan, aşırılıklardan uzak kalma şartını da beraberinde taşımakta.

Her Pazar günü sizlerle burada buluştuğumuz ve çok keyifli geçen yaklaşık bir buçuk yılın sonunda her biriniz sağlıcakla ve hoşça kalın.

2022 yılı hepimiz için şanslı bereketli, sağlık dolu bir yıl olsun dilerim.

Sevgilerimle,