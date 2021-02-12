Güneş sisteminde en büyük gezegen olan Jüpiter birçok kişi tarafından merak edilen bir gezegendir. Peki, Jüpiter nasıl bir gezegendir? Jüpiter gezegeni özellikleri nelerdir? Jüpiter'in özellikleri hakkında bilgiler.

Güneş sistemindeki en büyük gezegen olmasına rağmen Jüpiter aynı zamanda kendi etrafında en hızlı dönen gezegendir. Bu yüzden Jüpiter üzerinde bir gün 9 saat 55 dakika kadar sürer. Güneş etrafında dönmesi ise Dünya'nın Güneş etrafında 12 yıl dönmesine karşılık gelmektedir.

Jüpiter günümüzde keşfedilmiş en büyük gezegendir. Zaten güneş sisteminde belirlenmiş olan da en büyük gezegen olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda pek çok farklı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle keşfedildiği yıldan bu yana gezegende yıllardır muazzam büyüklükte dev fırtınalar devam ediyor. Bu fırtınalar milyonlarca yıldan günümüze kadar sürdüğü tahmin edilmektedir. Öyle ki bu fırtınalardan bazıları dünyadan çok daha büyüktür. Tespit edilen hızları ise saatte 644 kilometreye kadar vardığı biliniyor. Diğer yandan gezegende oluşan yıldırımlar dünyadaki en güçlü yıldırımdan bile kat be kat büyüktür. Aynı zamanda fiziksel özellikleri ile birçok bilgi sunuyor.

Kütlesi yaklaşık 10 1.898. 130.000.000.000.000.000 milyar kilogramdır,

Dünyadan ise ağırlığının 317. 83 daha fazla olduğunu dile getirmek mümkün,

Ekvator çapı 142984 kilometre kadardır,

Dünyadan uzaklığı ise 628 742 559 km kadar olduğu biliniyor,

Yüzey sıcaklığı ise - 108 °C’dir.

Jüpiter'e ayrıca bugüne kadar 9 ayrı görev gerçekleştirilmiştir. Her bir görevde gönderilen keşif araçları birçok farklı bilgiyi fotoğraflar üzerinden ulaştırmış durumda. Özellikle Jüpiter'in meşhur büyük kırmızı lekesi bu şekilde ortaya çıkarılmıştır. Dünyadan 3 kat daha büyük ve hızı yaklaşık olarak 400 kilometreye ulaşan muazzam bir fırtına olduğu biliniyor.

Ayrıca birçok farklı uydusu olduğu bilinmektedir. Ganymede uydusu güneş etrafında dönüyor olsaydı kendi başına bir gezegen olarak sayılabilirdi. Zira kütlesi oldukça büyük bir uydu şeklinde öne çıkıyor. Jüpiter'in halkaları ise asteroitler, toz bulutları ve kuyruklu yıldızlardan oluşmuştur. Hala araştırılmaya ve keşfedilmeye devam edilen en büyük gezegendir.

Jüpiter, topluma nasıl ayak uydurduğumuzu gösteren, sosyal bir gezegendir. Çoğunlukla şans ve genişleme gezegeni olarak tanımlanır. Kendinizi maceracı, iyi kalpli ve umutlu hissettiren deneyimleri gösterir.

Jüpiter'in doğum haritanızda bulunduğu yerde ödüller ve ayrıcalıklar elde edersiniz. Hayat burada size cömert davranır.



