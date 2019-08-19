Birçok mekanında yıldızları sahneye çıkaran Tayfun Topal şunları yazdı:

''Ne yazık ki, bu sene birçok mekan sahne açamadı. Starların programları 'müşteri yok' diye iptal edildi. Canlı müzik yapmak için yola çıkan yerler kapıya kilit vurdu. Bu parayı çıkarmak için en büyük haksızlığı müşteriye yaptık. Onlardan özür diliyoruz.

'Sadece 70 dakika sahne yaparım' diyen starlar için de yolun sonu çoktan geldi! Artık o isimlere böyle yüksek rakamlar vermeyeceğimizi, onlara ödediğimiz parayı çıkarmak için de müşterilere eziyet etmeyeceğimize söz veriyorum. İşini layığı ile yapan sanatçılara sözümüz yok.''

KULÜPLERDE KİM NE KADAR PARA ALDI?

Yıldız Tilbe: 120 bin TL

Sıla: 100 bin TL

Bülent Ersoy: 80 bin TL

Serkan Kaya: 80 bin TL

Gülşen: 80 bin TL

Selami Şahin: 70 bin TL

Berkay: 70 bin TL

Defne Samyeli: 60 bin TL

Deniz Seki: 70 bin TL

Yaşar: 40 bin TL

MÜŞTERİLER NE KADAR ÖDÜYOR?

Kulüplerde, yıldızları dinlemek kişi başına 1000 ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor.

Çeşme'de bir kulüpte 4 kişilik yemekli eğlence 20 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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