Liverpool Hope Üniversitesi'nden Monica Grady'nin açıklamalarına göre Europa'nın yüzeyinin altındaki soğuk sular deniz hayvanlarına benzer canlıların yaşaması için çok uygun bir alan. Grady, "Burada yaşam formları olduğuna neredeyse eminim ama bunlar ahtapot benzeri uzaylılar" dedi.

Ay'dan biraz daha küçük bir uydu olan Europa'nın yüzeyi buzla kaplı, ancak bilim insanları altında büyük bir okyanus olduğunu düşünüyor.

Daily Mail'e göre Grady, Mars'ın derin mağaralarında da yaşam formları olabileceğini çünkü bu yerlerin yaşayanları güneş radyasyonundan koruyacağını dile getirdi. Grady açıklamalarının devamında, "Mars'ta bir şey varsa bu tahminen çok küçük olacaktır, bir bakteri gibi" dedi.