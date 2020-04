Epic Games Store her hafta yaptığı ücretsiz oyun dağıtma etkinliğine devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar yenilendi. Bu hafta Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunlar 23 Nisan saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunları bir kez Epic Games Store kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak erişebileceksiniz.

Just Cause 4; Steam’de 177,03 TL, Microsoft Store’da 178,75 TL, PS Store’da 179 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

23 Nisan’dan itibaren ise For The King oyunu ücretsiz olarak dağıtılacak.

Just Cause 4 minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270

DirectX: Version 11

Depolama: 59 GB

Just Cause 4 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

RAM: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Vega 56

DirectX: Version 11

Depolama: 59 GB

Just Cause 4 4K sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700 (3.6 GHz) veya AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)

RAM: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti





DirectX: Versiyon 11