Just Cause 4, Epic Games Store'da ücretsiz oldu
Epic Games Store bu hafta iki adet oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu oyunlar ise Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia. Onur Binay/posta.com.tr
17 Nisan 2020, Cuma 12:21 Son Güncelleme:
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Epic Games Store her hafta yaptığı ücretsiz oyun dağıtma etkinliğine devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar yenilendi. Bu hafta Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu oyunlar 23 Nisan saat 18.00’e kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Oyunları bir kez Epic Games Store kütüphanenize ekledikten sonra ömür boyu ücretsiz olarak erişebileceksiniz.
Just Cause 4; Steam’de 177,03 TL, Microsoft Store’da 178,75 TL, PS Store’da 179 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
23 Nisan’dan itibaren ise For The King oyunu ücretsiz olarak dağıtılacak.
Just Cause 4 minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 7 SP1
İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz veya AMD FX-6300 3.5 GHz
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270
DirectX: Version 11
Depolama: 59 GB
Just Cause 4 önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
RAM: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Vega 56
DirectX: Version 11
Depolama: 59 GB
Just Cause 4 4K sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-7700 (3.6 GHz) veya AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)
RAM: 16 GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
DirectX: Versiyon 11