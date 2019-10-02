Justin Bieber düğününe ilk aşkı Caitlin Beadles’ı davet etmiş
Geçen yıl gizlice evlenen Justin ve Hailey Bieber çifti görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi. Düğün törenine dünyaca ünlü isimler akın etti. Ancak aralarındaki bir kişiyi kimse tanımıyordu. O da Justin’ın ilk aşkıydı…
Justin-Hailey Bieber çifti önceki gün ABD Güney Carolina’daki Montage Palmetto Bluff adlı otelde görkemli bir düğün yaptı.
Dünyanın en popüler iki isminin düğününe sadece aile ve yakın dostlardan oluşan 154 kişi davet edildi.
Davetliler arasında Hailey’in en yakın arkadaşı Kendall Jenner, Kylie Jenner, Katy Perry, Jaden Smith, Usher, Ed Sheeran vardı.
Düğün hediyesi yavru kedi
En dikkat çeken davetli tanınmamış bir kişiydi. Justin Bieber, daha ünlü değilken ilk aşkını yaşadığı Caitlin Beadles’ı da düğüne davet etti.
Çift, kendilerine düğün hediyesi olarak 35 bin dolara (200 bin lira) Savannah cinsi 2 yavru kedi aldı. Kedilere ‘Sushi’ ve ‘Tuna’ adını verdiler.