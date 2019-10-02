Justin Bieber düğününe ilk aşkı Caitlin Beadles’ı davet etmiş

Justin-Hailey Bieber çifti önceki gün ABD Güney Carolina’daki Montage Palmetto Bluff adlı otelde görkemli bir düğün yaptı.

Dünyanın en popüler iki isminin düğününe sadece aile ve yakın dostlardan oluşan 154 kişi davet edildi.

Davetliler arasında Hailey’in en yakın arkadaşı Kendall Jenner, Kylie Jenner, Katy Perry, Jaden Smith, Usher, Ed Sheeran vardı.

Düğün hediyesi yavru kedi

En dikkat çeken davetli tanınmamış bir kişiydi. Justin Bieber, daha ünlü değilken ilk aşkını yaşadığı Caitlin Beadles’ı da düğüne davet etti.

Çift, kendilerine düğün hediyesi olarak 35 bin dolara (200 bin lira) Savannah cinsi 2 yavru kedi aldı. Kedilere ‘Sushi’ ve ‘Tuna’ adını verdiler.