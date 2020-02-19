Justin Bieber havening tekniğiyle rahatlıyor

Çocuk yaşta üne kavuşan Justin Bieber'ın geçtiğimiz yıllardaki uyuşturucu bağımlılığı ve psikolojik problemleriyle olan mücadelesi biliniyor. 25 yaşındaki yıldız, ABD'li model Hailey Bieber ile geçen sene evlenmesinin ardından da çok daha oturaklı ve sakin bir hayata geçiş yaptı. Youtube'taki kendi kanalında gündelik hayatı ve gerçek Justin'e ilişkin paylaştıklarıyla özel yaşantısına ışık tutuyor. Çift, son videolarında, hissettikleri baskı ve stresten kurtulma yollarını anlattı.

Hailey Bieber, eşi Justin'in anksiyete hissettiği zamanlarda havening tekniğini uyguladığını belirtti. Havening tekniği, vücudun eğildiği bir pozisyonda şakaklara ve yüzün belirli noktalar masaj yapmaya dayanıyor. Justin Bieber, bu tekniği daha çok kalabalık önüne çıkmadan kullanıyor. Söz konusu tekniğin, beyindeki faydalı kimyasalları artırdığı düşünülüyor.