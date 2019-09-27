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Justin Bieber ile Hailey Baldwin, 3 gün sonra düğün töreni düzenleyecek.

Baldwin, düğün öncesi bekarlığa veda partisi düzenledi.

Bekarlığa veda partisinin konsepti gereği penis şeklinde mataralar kullanıldı.

Çok sayıda ünlü ismin katıldığı partide sabaha kadar eğlence devam etti.

DÜĞÜN BURADA

Justin ve Hailey Bieber Güney Carolina sahil şeridinde lüks bir mekanda tören düzenleyecek.

Çift, Montage Palmetto Bluff isimli lüks mekanda tekrar "Evet " diyecek.

Nehir kenarında lüks bir tesiste dünyaca ünlü isimler akın edecek.

Hailey'in nedimeleri ise, Kim Basinger ve Alec Baldwin'ın kızları Ireland Baldwin ile Alaia Baldwin olacak.

Düğünde çiftin en sevdiği şarkıcı Daniel Caesar sahne alacak.

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Justin ve Hailey, 2014 ve 2016 yılları arasında ayrıl-barış bir ilişki yaşadı. Justin'in Selena Gomez'den tamamen ayrılmasının ardından Haziran 2018'de tekrar aşk yaşamaya başladı.

1 ay sonra, Justin Bieber, Bahamalar'da çıktıkları tatilde Hailey'e evlenme teklif etti ve gizlice evlendiler.