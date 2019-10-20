Justin Bieber, şansını modadan yana deniyor

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Justin Bieber'ı, henüz 15 yaşındayken çıkardığı Baby isimli şarkısıyla tanıdık. Dünya çapında 10 milyondan fazla satış yapan Justin Bieber'ın en büyük hayran kitledi de elbette çocuklar ve ergenlerdi.

O zamanlar bütün çocukların hayranı olduğu Bieber, hayranları büyüdükçe müzik başarısında büyük bir düşüşe geçti.

Şimdi 25 yaşında olan Justin Bieber, müzik kariyerinde bir daha iyi bir başarı elde edemeyince, şansını modadan yana denemeye karar verdi.

Göbek adı Drew olan Justin Bieber, kendi çıkardığı giyim markasına da aynı adı verdi. Eğlenceli ve renkli tasarımlarla öne çıkan bu marka, çocuk ruhlulara hitap ediyor diyebiliriz.

Emojili, ayıcıklı, pembe ve mor gibi belirgin renklerin kullanıldığı tasarımların reklamını yine Justin Bieber yapıyor. Genç şarkıcı, neredeyse gittiği her yerde kendi markasını giyiyor ve objektiflere kendi markasıyla poz veriyor. Bu sayede reklam bütçesinde büyük bir gideri önlüyor.

Yetişkinler tercih etmiyor

Öte yandan, Justin Bieber'ın bu tasarımlarının yetişkinler tarafından ne kadar tercih edileceği merak konusu. Çoğu kişi tarafından Bieber'ın tasarımları 'ergence' olarak düşünülüyor. Özellikle de sosyal medyada tutulmayan bu tasarımların ömrünün ne kadar olacağı hala bilinmezliğini koruyor.



