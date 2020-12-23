Justin Bieber'dan, Reynmen’in arkadaşına: Umarım bunu yapmayı bırakırsın
Justin Bieber, ünlü fenomen Reynmen'in arkadaşı İbrahim Tilaver ile mesajlaşmaları sosyal medyada olay oldu. Instagram’da beğendiği kızların profilini Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a atan sosyal medya fenomeni Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver'a, Justin Bieber'dan cevap geldi.
23 Aralık 2020, Çarşamba 19:18 Son Güncelleme:
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Instagram’da beğendiği kızların profilini sürekli Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a atan sosyal medya fenomeni Reynmen’in arkadaşı İbrahim Tilaver, kendisine gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı.
İbrahim Tilaver, Justin Bieber’dan “Dostum neden bana bu profilleri atıyorsun?” mesajını yazdı
"Umarım bunu yapmayı bırakırsın”
Justin Bieber, daha sonra İbrahim Tilaver’e şunları yazdı: “Sadece merak ediyorum, evli bir adama neden bu profilleri atıp duruyorsun? Umarım bunu yapmayı bırakırsın.”
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’la Instagram'dan konuşan İbrahim Tilaver, sosyal medyada günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi.
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