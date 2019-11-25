Justin Timberlake 7 yıllık eşi Jessica Biel’i aldattı mı?

2012 yılında evlenen Jessica Biel ve Justin Timberlake'in mutlu yuvası sallantıda.İddialara göre Justin Timberlake, Palmer adlı filmde birlikte rol aldığı Alisha Wainwright ile el ele görüntülendi.

Parmağında evlilik yüzüğü yoktu

New Orleans'ta bir barın balkonunda objektiflere yakalanan ikilinin aşırı samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı. Justin Timberlake'in parmağında evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Bu iddialarla ilgili olarak Justin Timberlake ve Jessica Biel'in sözcülerinden bir açıklama gelmedi.

Pozlarını silmediler

2007 yılında tanışıp flört etmeye başlayan Justin Timberlake ile Jessica Biel, 2012 yılında evlendi. Çiftin Silas adında bir oğlu bulunuyor. Bu arada Jessica Biel'in de Justin Timberlake'in de Instagram sayfalarında birlikte çekilen pozlarını silmedikleri dikkatlerden kaçmadı.

Justin Timberlake, evlenmeden önce Jessica Biel ile flört ederken de aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti. Justin Timberlake, 2010 yılında erkek arkadaşlarıyla çıktığı bir gece gezmesinde bir kulüpte tanıştığı Joey Williams ile flört etmiş ve geceyi de onunda geçirmişti.





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