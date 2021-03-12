Cristiano Ronaldo ise kulübün önde gelenleri tarafından artık istenmiyor. Muhteşem bir oyuncu olduğu ancak kulübü 3 senedir en üste taşıyamadığı savunulan Ronaldo için PSG veya yine Real Madrid iddiaları var. Manchester United'a dönme ihtimali de saklı tutuluyor.

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