Tuttosport, son dönemde alınan sonuçlar doğrultusunda takımda kalması ve gitmesi muhtemel isimlerin listesini çıkardı. Ayrılığa yakın olan isimler arasında dünyaca ünlü yıldızların yer alması futbolseverleri şaşırttı.
Frabotta ve Ramsey'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken; aralarında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da bulunduğu iddialı bir listenin takımdaki geleceğinin 'şüpheli' olduğunun altı çizildi.
Kalacaklar: Arthur, Bentancur, Bonucci, Church, Cuadrado, Danilo, De Ligt, Kulusevski, McKennie, Szczesny.
Şüpheliler: Buffon, Bernardeschi, Chiellini, Merih Demiral, Dragusin, Dybala, Morata, Rabiot, Cristiano Ronaldo, Alex Sandro.
Kesin gidecekler: Frabotta, Ramsey.
Calciomercato'nun haberine göre; Real Madrid yaz transfer döneminde Merih için yoğunlaşacak. İlk olarak Juventus'a Eder Militao + para teklifinde bulunmaya karar veren Eflatun Beyazlılar'ın Çizme ekibinin Raphael Varane ile ilgileniyor olmasının ardından karar değiştirdiği aktarılmıştı. Real Madrid'in de 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Varane'ı takasta kullanmaya sıcak baktığı ve bu takasın gerçekleşebileceği ifade edilmişti.
Liverpool'un ara transfer döneminde Merih Demiral için istenen 57 milyon euroyu yüksek bulmasının ardından bir başka Türk savunmacı Ozan Kabak'a yöneldiği ve Milan'ın da listesinde yer alan genç futbolcuyu 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı kaydedilmişti.
Cristiano Ronaldo ise kulübün önde gelenleri tarafından artık istenmiyor. Muhteşem bir oyuncu olduğu ancak kulübü 3 senedir en üste taşıyamadığı savunulan Ronaldo için PSG veya yine Real Madrid iddiaları var. Manchester United'a dönme ihtimali de saklı tutuluyor.
Spor Arena