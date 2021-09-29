Juventus Chelsea maçı dünya genelindeki futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda karşı karşıya gelen iki takım da ilk maçlarını galibiyetle tamamlayıp 3’er puan almıştı. Averaj farkı ile grupta birinci sıraya oturan Juventus ev sahibi olmanın avantajını kullanarak galip gelmenin ve grup liderliğini korumayı istiyor. Zorlu geçecek 90 dakikayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ise, “Juventus Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta?” ve “Şampiyonlar Ligi Juve-Chelsea maçı hangi kanalda, şifreli mi?” araştırması yapıyor.

JUVENTUS CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus Chelsea maçı, 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak. Allianz Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ JUVE-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Heyecan dolu Juventus Chelsea maçı, dijital yayın platformu Exxen’de canlı olarak yayınlanacak. Exxen üyeleri karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

JUVENTUS-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Juventus: Szczesny, Kean, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Danilo.

Chelsea: Mendy, Lukaku, Werner, Havertz, Kovacic, Jorginho, Chilwell, Rüdiger, Silva, Christensen, Azpilicueta.