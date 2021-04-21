Futbol Juventus da Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

Juventus da Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

Futbol

Juventus da Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

Avrupa Süper Ligi'nde 12 takımdan 10'u resmen çekildi ve 2 takım kaldı. Atletico Madrid, Milan Inter de bugün itibarıyla organizasyonu terk ettiklerini açıklamıştı. Son olarak esas kuruculardan Juventus da çekildi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Manchester City'nin ardından Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham da Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılanlar kervanına bugün La Liga ekibi Atletico Madrid ve İtalya Serie A devleri Milan, Inter ve Juventus da katıldı.

Avrupa Süper Ligi'nde şu anda sadece Real Madrid ve Barcelona kulüpleri kaldı.

Yaşanan ayrılıklar sonrası Avrupa Süper Ligi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor" denildi.

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