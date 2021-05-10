Juventus'un Pirlo'yu kovsa dahi satmaya sıcak baktığı Merih Demiral'ı en ciddi şekilde isteyen kulüp Everton. İngiliz ekibi, Juventus'a Merih'i sordu ve bonservis bedelini öğrendi. Juve, milli yıldız için 60 milyon euro istiyor.

Everton ise 30 milyon euro önerdi ancak bu, Juventus'u tatmin eden bir teklif değil. Juve, Merih'i kiralık göndermeye de sıcak bakıyor ancak tek şart 60 milyonluk satın alma maddesi.



