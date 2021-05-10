Juventus Merih Demiral'ı soranlara 60 milyon euro diyor
Juventus'ta sakatlanmadan önce kadroda sık sık şans bulan Merih Demiral, sakatlıktan döndü ancak kulübeye mahkum edildi. Pirlo'nun pek şans vermediği Merih, Juventus'taki kötü gidişattan ötürü gelen teklifleri değerlendirebilir. Juventus, Ronaldo elden çıkararak maaş yükünü hafifletmek ve Merih gibi oyuncuları satıp bonservis kazanmak istiyor.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 13:38 Son Güncelleme:
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Juventus'un Pirlo'yu kovsa dahi satmaya sıcak baktığı Merih Demiral'ı en ciddi şekilde isteyen kulüp Everton. İngiliz ekibi, Juventus'a Merih'i sordu ve bonservis bedelini öğrendi. Juve, milli yıldız için 60 milyon euro istiyor.
Everton ise 30 milyon euro önerdi ancak bu, Juventus'u tatmin eden bir teklif değil. Juve, Merih'i kiralık göndermeye de sıcak bakıyor ancak tek şart 60 milyonluk satın alma maddesi.
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