Juventus, Merih Demiral'ın dönüş tarihini açıkladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın ameliyat edildiğini ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İtalyan devi Juventus, geçtiğimiz pazar günü Roma deplasmanında oynanan maçta sakatlanan ve bu akşam sol dizinden ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Serie A'da Roma deplasmanında oynadıkları maçın 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran ancak 15. dakikada yükseldiği hava topunda yere ters basması sonrası sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen Merih Demiral için kulübü Juventus'tan resmi açıklama yapıldı.
Sahalara dönüşü 6-7 ay sürecek
14 Ocak Salı akşamı Innsbruck'ta bıçak altına yatan genç oyuncu Merih Demiral'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıklayan siyah beyazlı kulüp, milli yıldızın sahalara dönüşünün 6-7 ay kadar süreceğini duyurdu.
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