K-Pop nedir? K-Pop ne demek?

Güney Kore'de genç şarkıcılardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan müzik sektöründe yıldız olan gençlerin bir biri ardına ölmesi şüphe yarattı. Son olarak Yohan olarak bilinen 28 yaşındaki sanatçı Salı günü hayatını kaybetti. K-Pop müzik sektöründe yıldız olan Güney Koreli şarkıcıların 30 yaşına gelmeden ölmesi, dikkatleri bu genç yıldızların yaşamlarına çekti. Geçen 9 ay boyunca hayatını yitiren 3 K-Pop yıldızına bir yenisi eklendi. Yohan adlı 28 yaşındaki Top Secret grubu üyesi, Salı günü evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni açıklanmazken, dikkatler bu genç yıldızların yaşamlarına çevrildi.

Kilo almamaları için her hafta tartılıyorlar

Art arda 4 gencin 30 yaşına gelmeden hayatını kaybetmesiyle dikkatler, K-Pop yıldızlarının zorlu ve travmatik yaşamlarına çevrildi. Genç yıldızların çocuk yaşlardan itibaren her gün dans ve şan dersleri aldığı, müzik şirketlerine çok sıkı kurallar içeren bir sözleşmeyle bağlandıkları ifade edildi. Kadın yıldızların her hafta kilo almamaları için tartıldıkları ve günlük çalışma saatlerinin çok fazla olduğu vurgulandı. Bazı yıldızların ise cep telefonu taşımaları bile yasak.

Sulli evinde ölü bulundu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Sulli sahne ismini kullanan 25 yaşındaki Choi Jin-ri'nin, başkent Seul'ün Seongnam bölgesindeki evinde ölü bulunduğunu kaydetti.

Ölüm nedeni açıklanmadı

Sulli'nin ölüm nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Kadın sanatçılardan oluşan f(x) grubuyla şöhrete kavuşan Sulli, 2014'te gruptan ayrılmıştı. Sulli daha sonra oyunculuk kariyerine devam etmişti.

Goo Hara da evinde ölü bulunmuştu

2019 Kasım ayında K-pop grubu Kara'nın eski üyesi olan 28 yaşındaki Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu bildirildi.

6 ay önce intihar girişiminde bulunan K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara da evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı.

Son iki ay içinde üçüncü ölüm

Sulli ve Goo Hara'nın evlerinde ölü bulunmalarından kısa bir süre sonra Surprise U adlı K-Pop grubunun üyesi Cha In Ha da evinde ölü bulundu.

2019 Aralık ayında Güney Koreli oyuncu ve K-Pop yıldızı Cha In Ha’ın evinde ölü bulunduğu belirtildi. Cha, son iki ay içinde yaşamını yitiren üçüncü ünlü isim oldu. Surprise U adlı K-Pop grubunun yıldızı ve oyuncu 27 yaşındaki Cha In Ha , menajeri tarafından evinde ölü bulundu.

Daha once Ekim ayında intihar eden Sulli'nin (25) ardından Kasım ayında Goo Hara (28) hayatını kaybetti. Cha In Ha (27) ise Aralık ayında evinde ölü bulunmuştu. K-Pop müzik sektörü, Güney Kore'de 1990'ların başında ortaya çıkan ve gençlerden oluşan müzik gruplarının yaptığı müzik olarak bilinmektedir.

K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir altkültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.