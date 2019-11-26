K-Pop olarak anılan Kore pop müziğinin önde gelen gruplarından KARA’nın eski üyesi Goo Hara önceki gün 28 yaşında intihar etti. Goo Hara 6 ay önce de intihara teşebbüs etmişti. Şarkıcı, intihar eden ilk K-Pop yıldızı değil. Daha geçen ay sektörün önde gelen şarkıcılarından Sulli kendini öldürmüştü. 2017’de de bir başka K-Pop yıldızı Jonghyun intihar etmişti. Bu intiharların sebebinin K-Pop’un ‘dehşet dolu’ arka planı olduğu sanılıyor. K-Pop’u asıl sırtlayanlar, solo şarkıcılar değil gruplar oluyor. K-Pop’ta asla karma grup bulunmuyor. Gruplar ya kadın ya erkeklerden oluşuyor. Daha az sayılı gruplar olsa da genelde en az 7 üyeden oluşuyorlar. Üye sayısı 13’e kadar çıkabiliyor. Üyelerin hepsi farklı fiziksel yapıda oluyor. Amaç; grupta ‘her beğeni türüne göre’ bir üye olması. Böylece grupların hayran sayısını artırıyor.

Goo Hara

Son mesajı 'İyi geceler'

Goo Hara mayısta intihara teşebbüs etmişti. Ölümden dönen şarkıcı, hayranlarına “Daha güçlü ve sağlıklı olarak geri döneceğim” demişti. Şarkıcı cumartesi gecesi yatağında çekilen fotoğrafını “İyi geceler” mesajıyla paylaştı. Ertesi gün söz konusu yatakta şarkıcının cesedi bulundu.

Sulli geçen ay intihar etmişti.

Yılda 4.7 milyar dolar

K-Pop, ülkemizde ‘popun patlamasıyla’ aynı dönemde, 1990’larda etkili olmaya başladı. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla 2008’den itibaren hızla dünyaya yayıldı. K-Pop bugün, dünyayı domine eden Amerikan kültürüne en büyük tehdit olarak görülüyor.

Son yıllarda K-Pop’un en çok adından söz ettiren ismi BTS grubu. 7 erkekten oluşan grup, Amerikan müzik listesi Billboard’da 1 numaraya ulaşan ilk Koreli topluluk oldu. Nisan 2019’da çıkardığı ‘Boy With Luv’ şarkısı Youtube’da 1 saatte 78 milyon kez izlenerek rekor kırdı.

Sektör, ülke ekonomisine yıllık 4.7 milyar dolar gelir getiriyor. Birçok kişi de bu pastadan pay almaya çalışıyor. Ülke genelinde ‘yıldız yaratmak için’ özel kamplar var. Yetenekli çocuklar daha 10 yaşında kampa alınıyor.

2012’de çıkan ‘Gangnam Style’ şarkısı K-Pop’un Türkiye’de de tanınmasını sağladı. Dünyayı kasıp kavuran şarkının klibi, YouTube’da 1 milyar izlenme barajını aşan ilk video olmuştu. PSY’nin söylediği şarkının klibi halen en çok izlenen videolar listesinde.

Sıkı diyet, zorla estetik

‘Mükemmel fizik’ elde etmek için çok sıkı diyet uygulanıyor. Sonra da estetik ameliyata zorlanıyorlar. ‘Şanslı’ olup kontrat imzalayanları ‘kölelik sözleşmesi’ bekliyor. Şarkıcılar gelirlerinin büyük bölümünü yapımcılara kaptırıyor. Kontratı iptal etmek isterlerse de çok yüksek tazminatlarla karşılaşıyorlar.

Baek Ji-young

Bu tazminatı göze alanlara ise gizli kamera görüntüleriyle şantaj yapılıyor. Baek Ji-young adlı şarkıcı sözleşmesini iptal edince, menajeri Kim Shi-won, ünlü ismin seks kasedini yayınlamıştı.

Hayranların baskısı

Zorla cinsel ilişki ve taciz ‘sektörün olağanı’ olarak görülüyor. Birçok erkek şarkıcı da, kadın yıldız adaylarını fuhuşa zorluyor. Bigbang grubu üyelerinden Seungri, fuhuş yaptırmaktan mayısta tutuklandı. Ayrıca sosyal medyanın etkisiyle oluşan hayran baskısı da şarkıcıları olumsuz etkiliyor.

K-Pop hayranları için üretilen hatıralık eşyalar büyük ilgi görüyor.

Hayranlar, şarkıcıların hatalarını affetmeyip en ağır eleştirileri hatta hakaretleri sosyal medyada dile getirmekten çekinmiyor. Sonunda da şarkıcılarda psikolojik çöküş başlıyor. Sektörde intihar vakalarının artışından endişe ediliyor.

BTS’den önce rekor bir başka K-Pop grubu olan Blackpink’e aitti. 4 kadından oluşan Blackpink’in ‘Kill This Love’ şarkısı 1 saatte 56.7 milyon kez izlenmişti.

Sektörün tamamı devlet projesi

1997’de Doğa Asya mali krizi sırasında ekonomik sıkıntıya giren Güney Kore, günü kurtarmak yerine uzun vadeli projeleri tercih etti. O dönem ülkede yaygın olan K-Pop ile dünyaya açılmaya karar verdiler. Devlet destekli yapım şirketleri kuruldu. Bu şirketler, yetenekleri buluyor, evrensel melodili besteler hazırlanıyor, nakaratın mutlaka İngilizce olmasına dikkat ediliyor, renkli klipler çekiliyordu. Bu yatırımla ülke ayağa kalktı. Sektör bugün sadece müzik alanında değil, turizm alanında da ülkeye gelir getiriyor.

POSTA/ Arda TUNA