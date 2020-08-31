Kaan Altınok gözaltına alındı

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi.

Twitter'da bir kullanıcı, Başkan Yavaş'ın açıklamasını paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşirenin iş feshini sonlandırmasını istedi. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, 'Büşra hemşire' ise hesabını silmek zorunda kaldı.

İçişleri: Gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medyada bir hemşireye karşı hakaret ve tehditte bulunan @SKaanaltnok1 rumuzlu hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok isimli şahıs, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır."





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