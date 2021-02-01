Kaan Girgin’e nafaka tazyiki

Göçer daha önce Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (12) kendi soyadı olan ‘Göçer’i kullanması için dava açmıştı. Kızının, babası olan Kaan Girgin’i hayatı boyunca bir ya da iki kez gördüğünü dilekçesinde belirten Göçer, ünlü oyuncunun mahkemenin hükmettiği nafakayı dahi ödemediğini, çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürmüştü. Bu sefer Göçer, oyuncunun nafaka borçlarını ödemediği iddiasıyla tazyik hapsi ile cezalandırılmasını talep etti. Seran Göçer dilekçesinde, Kaan Girgin’in mahkemenin çocuk için hükmettiği nafaka ödeme koşullarına uymadığını, halen kendisine borçlu olduğunu öne sürdü.







