Kaan Önal'la evlenen Seren Fosforoğlu'nu ağlatan anons
Oyuncu Seren Fosforoğlu ile iş insanı Kaan Önal, Caddebostan’daki Türk Balıkadamlar Kulübü’nde önceki akşam evlendi.
15 Eylül 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Seren Fosforoğlu nikah kıyılırken 2001’de vefat eden annesi Serda Fosforoğlu ile Haziran 2019’da kaybettiği babası Enis Fosforoğlu’nun adı okununca ağlamaya başladı.
Oyuncuyu, eşi sakinleştirdi. Nikah şahitleri Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Ali Elbeyoğlu ve Seliha Elbeyoğlu oldu.
“Aşığız ve mutluyuz” diyen çift corona virüs nedeniyle balayını erteledi.
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