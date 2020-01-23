Stand up gösterileriyle seyircinin kalbini kazanan komedyen Kaan Sekban’ın dün akşamki gösterisinin gelirlerinin yüzde 20’si, Avustralya yangınları için çalışan Vahşi Yaşam Kurtarma Fonu’na aktarılacak. Sekban’ı izlemeye gelen hayvan severlerin getirdiği hayvan mamaları da sokak hayvanlarına dağıtılacak ve Hayrettin Karaca anısına TEMA Vakfı’na 400 fidan bağışlanacak.

Komedyenin diğer gösterilerinde olduğu gibi givin uygulaması aracılığıyla alınan biletlerden elde edilen gelir ise Türk Eğitim Vakfı’nın burs sağladığı öğrenciler için kullanılacak.

Kaan Sekban’ı dün gece izleyenler arasında bankacılık günlerine yakından tanıklık eden eski yöneticilerinden Nafiz Karadere de vardı. Sekban’ın Karadere ile gerçekleştirdiği mini sohbet de seyircilerden bolca alkış aldı.

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