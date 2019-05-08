Kaan Tangöze gözaltına alındı!

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze’nin 2016 yılında boşandığı eski eşini darp ettiği iddia edilen olay, önceki akşam Beşiktaş’ta meydana geldi.

Manken ve şarkıcı Seçkin Piriler, eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözü önünde darp edildiği iddia edildi. Piriler’in maruz kaldığı olayı ayırmak isteyen yanındaki kadın da hafif şekilde yaralandı.

EVE GİDEN EKİPLER TANGÖZE'Yİ BULAMADI

Olay sonrası Etiler'deki Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giden Piriler, çocuklarının babası Kaan Tangöze'den şikayetçi oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Seçkin Piriler’in ifadesi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Milliyet'ten Ferit ZENGİN'in haberine göre; Kaan Tangöze’nin evine giden polis ekipleri, ünlü şarkıcıyı adresinde bulamadı.

ARANDIĞINI DUYAN TANGÖZE EMNİYET'E GİTTİ

Farklı adreslerde de polisin kendisini aradığını öğrenen Tangöze, bunun üzerine emniyete gitti. “Kadına şiddet” “Hakaret” iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’e götürülen ünlü şarkıcının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaan Tangöze ifadesi alınırken olayın sebebi de ortaya çıktı.

KIVILCIM URAL'DAN DA ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre Seçkin Piriler eski kocasının eşi Kıvılcım Ural hakkında şikayetçi oldu. Tangöze ise şikayetini geri alması için eski karısının yanına gitti. Ancak ünlü manken şikayetini geri almayacağını söyleyince tartışma yaşandı. Daha sonra ise Seçkin Piriler eski kocası tarafından darp edildi.

Kaan Tangöze, darp ettiği eski eşi Seçkin Piriler’le evliyken Kıvılcım Ural’la aşk yaşadığı iddiaları ortaya çıkmış, iki çocukları bulunan çift bu olayın ardından boşanmıştı. Tangöze boşandıktan sonra Kıvılcım Ural'la evlenmişti.



