Kaan Tangöze soruları yanıtsız bıraktı

Kıvılcım Ural ile dünyaevine giren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yakalandı

20 Aralık 2018, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
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Kaan Tangöze soruları yanıtsız bıraktı

Çocuk mağazalarını gezip alışveriş turuna çıkan Kaan Tangöze, yaklaşık iki saat kadar Zorlu AVM’de dolaştı.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Milliyet'in haberine göre, oğulları Volkan ve Hakan’ın velayetini üstüne almak için eski eşi Seçkin Piriler'e dava açan başarılı solist, kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak aracının yolunu tuttu.


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