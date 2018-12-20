Kaan Tangöze soruları yanıtsız bıraktı
Kıvılcım Ural ile dünyaevine giren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yakalandı
Çocuk mağazalarını gezip alışveriş turuna çıkan Kaan Tangöze, yaklaşık iki saat kadar Zorlu AVM’de dolaştı.
SORULAR YANITSIZ KALDI
Milliyet'in haberine göre, oğulları Volkan ve Hakan’ın velayetini üstüne almak için eski eşi Seçkin Piriler'e dava açan başarılı solist, kendine yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak aracının yolunu tuttu.