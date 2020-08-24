Kaan Tangöze ve eşi Kıvılcım Ural’ın maske krizi tatil bitirdi

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konser için 20 gün önce Bodrum’a gitmişti. Eşi Kıvılcım Ural ve kızları İlayda ile Gündoğan’daki evlerinde tatil yapmaya başlamıştı. Corona virüs nedeniyle panik yaşayan Kıvılcım Ural bu süre içinde plaja inmedi. Evine misafir kabul etmedi.

Maske çıktı kavga başladı

Sahilin boşalması için gece yarısına kadar bekleyen çift, saat 01.00’den sonra plajda yürüyüş yaptı. Ancak 2 gün önceki turları sırasında kavga ettiler. Kaan Tangöze’nin maskesini çıkardığını gören Kıvılcım Ural eşine şöyle bağırdı:

“Kızımı ve beni riske atmaya hakkın yok.”

Kaan Tangöze, sesini gittikçe yükselten eşi Kıvılcım Ural’a aldırmadı. Bunun üzerine Ural daha da sinirlendi. Ertesi sabah kızını alıp bir arkadaşının aracıyla İstanbul’a döndü. Yakın çevresine “Panik atağım var. Virüs tehlikesi yüzünden her an atak geçirebilirim. Kendimi orada güvende hissedemedim” diye dert yandı. Kaan Tangöze ise 2 gün daha Bodrum’da kaldı. Eski eşi Seçkin Piriler’den olan oğulları Volkan ve Hakan ile vakit geçirdi.





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