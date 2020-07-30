Magazin Kaan Yıldırım aşkını ilan etti

Kaan Yıldırım aşkını ilan etti

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Kaan Yıldırım aşkını ilan etti

Bir süredir birlikte olan oyuncu Kaan Yıldırım ve Hadise çiftinden ilk poz geldi. Yıldırım Instagram hesabından fotoğrafı paylaştı.

30 Temmuz 2020, Perşembe 23:17 Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım ile Hadise çiftinden ilk aşk pozu... Geçtiğimiz hafta Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım, Bodrum’da tatil yaptı. Çift birçok ünlünün aksine görüntü vermemeyi başarmışlardı. Pop yıldızı geçen yıl da “Beni kimse görüntülemeyi başaramayacak. Öyle yerlerde geziyor, dinleniyorum ki kimsenin haberi olmaz” demişti.

İlk fotoğraf Kaan Yıldırım'dan

Oyuncu Kaan Yıldırım Instagram hesabından Hadise ile birlikte siyah beyaz bir fotoğrafını paylaştı. Yıldırım bu fotoğrafla aşkını ilan etmiş oldu.

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