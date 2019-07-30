Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı? 2016 yılında nikâh masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda sürpriz bir kararla boşanmıştı