Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

2016 yılında nikâh masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda sürpriz bir kararla boşanmıştı

30 Temmuz 2019, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?

Eski eşlerin dün Instastory'den paylaştıkları fotoğraflar takipçilerini heyecanlandırdı.

Aynı dakikalarda paylaşılan günbatımı fotoğrafları 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu cephesinden yapılan açıklamada 'Tamamen tesadüf' denildi.

Haberin fotoğrafları için tıklayınKaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu'nun ayrılık nedeni ihanet mi?

EZGİ EYÜBOĞLU VE KAAN YILDIRIM'IN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF:

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