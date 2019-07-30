Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu barıştı mı?
2016 yılında nikâh masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçen haftalarda sürpriz bir kararla boşanmıştı
Eski eşlerin dün Instastory'den paylaştıkları fotoğraflar takipçilerini heyecanlandırdı.
Aynı dakikalarda paylaşılan günbatımı fotoğrafları 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.
Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu cephesinden yapılan açıklamada 'Tamamen tesadüf' denildi.
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EZGİ EYÜBOĞLU VE KAAN YILDIRIM'IN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAF: