Kaan Yıldırım söylentilere son noktayı koydu
Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından neden sildiğini açıkladı.
16 Nisan 2020, Perşembe 01:19 Son Güncelleme:
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Hadise ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram’dan takipten çıkmıştı. Kaan Yıldırım anne ve babasını neden takipten çıktığını açıkladı. “Onların özelini koruma içgüdüsüyle takipten çıktım” diyen Yıldırım bu açıklamasıyla “Hadise istenmeyen gelin” söylentilerine nokta koydu.
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırmıştı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu olmuştu.