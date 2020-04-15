Bir süredir ünlü sanatçı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı. Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

Duvar detayı dikkat çekti

Survivor' birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseni, aşkı ele vermişti.

Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Çünkü bu köpek Yıldırım'ın kendi köpeği Benek'ti.

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.

Dikkat çeken gri koltuk

Daha sonra benzer bir paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan oyuncunun pozundaki gri koltuk dikkat çekti.

Çünkü daha önce aynı koltukta Hadise de paylaşım yapmıştı. Bu karelerin ardından ikilinin karantina günlerinde birlikte olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Hatta sonrasında Hadise'nin corona virüs endişesi taşıdığı, bu nedenle Yıldırım'ın sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız olduğu ve ikilinin evlerini ayırdığı söylendi. Tüm bu gelişmelere rağmen sessizliğini koruyan ikiliden Hadise bir kez daha yakayı ele verdi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması 'Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. 'Survivor'ın birleşme partisindeki şarkı yarışmasında, yarışmacıların performanslarını değerlendirecek birbirinden ünlü isimler, Dominik'e evden bağlandı. Bu ünlülerden biri olan Hadise, arkasındaki duvarla aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Aşk karantinası

Hadise'nin bağlantı yaptığı sırada arkasında görülen duvarın, Kaan Yıldırım'ın evinin duvarıyla benzerlik göstermesi gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.