Kaan Yıldırım'ın ağzını bıçak açmadı
Hadise ile 1,5 yıldır aşk yaşayan Kaan Yıldırım Etilerde görüntülendi. Yıldırım “Hadise’den ayrıldınız mı?” sorusu karşısında gerildi. POSTA/ Hakan KIRARSLAN
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab ile yasak ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Çok sinirlenen Hadise olayı mahkemeye taşımıştı.
GERİLDİ
Popçunun yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu Kaan Yıldırım önceki gün Etiler’deydi. Konuya dair sorular karşısında ağzını bıçak açmadı. “Hadise’den ayrıldınız mı?” sorusuna gerildi ama yanıt vermedi.