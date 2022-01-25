Yemek Kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabak beğendili tavuk pirzola tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabak beğendili tavuk pirzola tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabak beğendili tavuk pirzola tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün kabak beğendili tavuk pirzola tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise kabak beğendili tavuk pirzola tarifi araştırıyor. Peki, kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kabak beğendili tavuk pirzola tarifi, yapılışı, hazırlanış, gerekli malzemeler ve püf noktası...

25 Ocak 2022, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli tarifler yapmak isteyenler için kabak beğendili tavuk pirzola tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kabak beğendili tavuk pirzola tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK PİRZOLA TARİFİ

Kabak beğendili tavuk pirzola malzemeler

Tavuk pirzola için;

  • 8 parça pirzola tavuk
  • Pul biber
  • Kekik
  • Tuz

Kabak beğendi için;

  • 4 adet kabak

Beşamel sosu için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber

Kabağın üzerine;

  • 1 su bardağı kaşar peynir

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK PİRZOLA YAPILIŞI

  • Uygun bir kapta açılmış tavuk pirzola, karabiber, pul biber, kekik ve tuzu alıp iyice karıştıralım.
  • Tavuk etlerimizi fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 180° fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirelim.
  • Rendelenmiş kabağı, kabaklar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim.
  • Beşamel sosu için; tereyağı ve unu kavuralım.
  • Üzerine sütü ekleyerek hızlıca çırpıp koyulaşıncaya kadar kadar pişirelim.
  • Son olarak tuzu, karabiber ekleyip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım.
  • Pişen kabağın üzerine rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peyniri ve beşamel sosu ilave edip 1-2 dakika daha karıştırarak pişirelim.
  • Uygun bir tabağa kabak beğendimizi alalım.
  • Üzerine pişirmiş olduğumuz tavuk pirzolamız dan koyarak servis edelim.
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