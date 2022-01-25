Hem sağlıklı hem de lezzetli tarifler yapmak isteyenler için kabak beğendili tavuk pirzola tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kabak beğendili tavuk pirzola tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK PİRZOLA TARİFİ

Kabak beğendili tavuk pirzola malzemeler

Tavuk pirzola için;

8 parça pirzola tavuk

Pul biber

Kekik

Tuz

Kabak beğendi için;

4 adet kabak

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Kabağın üzerine;

1 su bardağı kaşar peynir

KABAK BEĞENDİLİ TAVUK PİRZOLA YAPILIŞI

Uygun bir kapta açılmış tavuk pirzola, karabiber, pul biber, kekik ve tuzu alıp iyice karıştıralım.

Tavuk etlerimizi fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 180° fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirelim.

Rendelenmiş kabağı, kabaklar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Beşamel sosu için; tereyağı ve unu kavuralım.

Üzerine sütü ekleyerek hızlıca çırpıp koyulaşıncaya kadar kadar pişirelim.

Son olarak tuzu, karabiber ekleyip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım.

Pişen kabağın üzerine rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peyniri ve beşamel sosu ilave edip 1-2 dakika daha karıştırarak pişirelim.

Uygun bir tabağa kabak beğendimizi alalım.

Üzerine pişirmiş olduğumuz tavuk pirzolamız dan koyarak servis edelim.



