Kabak çekirdeği yağı saç dökülmesini önlüyor

Erkek tipi saç dökülmesi olarak da bilinen androgenetik alopesi, adından da anlaşılacağı gibi erkeklerde sık görülen bir saç dökülmesi problemi. Androjen olarak bilinen cinsellik hormonu Dihidrotestosteron (DHT)'un sebep olduğu bir dökülme tipi. Androgenetik alopesiyi yavaşlatmak ve tersine çevirmek için öncelikle bu mekanizmayı durdurmak gerekiyor. 5-alfa redüktaz enzimi kaslarda küçük miktarlarda bulunuyor ve testosteronu dihidrotestosterona (DHT) dönüştürüyor. Bu enzimin bloke edilmesi, DHT'nin gelişmesine neden olan zinciri de kırabilir. Hindawi dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kabak çekirdeği yağının 5-alfa redüktaz enzimini etkisini bloke ettiğini gösterdi. Araştırma fareler üzerinde yapıldı. Araştırmacılar, bu etkinin insanlar üzerinde de tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirlemeye çalıştı.

Çalışma için erkek tipi saç dökülmesi olan 76 erkek hasta 2 gruba ayrıldı ve yarısına 400 mg. kabak çekirdeği yağı, yarısına da plasebo ilacı verildi.

Kabak çekirdeği yağı uygulanan erkeklerin kafa derilerindeki saç büyümesi 4 sonuçla değerlendirildi.

Standart klinik değerlendirmesi

Hastaların öz değerlendirmesi

Saç kalınlığı

Saç derisi

24 haftalık tedaviden sonra, kabak çekirdeği yağı ile tedavi edilen gruptaki öz değerlendirme, plasebo grubundakilere oranla daha yüksekti. Kabak çekirdeği yağı ile tedavi edilen grup, tedaviden sonra, plasebo grubuna kıyasla çalışmanın başlangıcına göre daha fazla saç çıkardı.

Kabak çekirdeği yağı ile tedavi edilen erkeklerde 24 haftada ortalama saç sayısında yüzde 40 artış gösterdi. Plasebo grubunda ise bu oran yüzde 10'du ve iki grupta da yan etkiler farklı değildi.







