Kabak çekirdeğinin faydaları

Kabak çekirdeği ülkemizde en çok tüketilen sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer almaktadır. Kabak çekirdeğinden günde sadece avuç tüketmek bile günlük magnezyum ve çinko ihtiyacının neredeyse tamamını karşılamaktadır. Dünya sağlık örgütü kabak çekirdeğinin iyi bir magnezyum ve çinko kaynağı olmasından dolayı bu tohumun mutlaka tüketilmesi gerektiğini açıklamıştır. İşte çinko ve magnezyum kaynağı olan kabak çekirdeğinin sağlığımıza olan diğer faydaları…

Antioksidan deposudur

Kabak çekirdeği karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir

Antioksidanlar iltihaplanmayı azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu yüzden antioksidanlar açısından zengin gıdalar tüketmek birçok hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilir.Kabak çekirdeğindeki yüksek antioksidanların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Özetlemek gerekirse Kabak çekirdeği, hastalıklara karşı korunmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur.

Prostat ve mesane sağlığını iyileştirir

Kabak çekirdeği, prostat bezinin büyüdüğü, idrar yapma problemlerine neden olan, iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

İnsanlarda yapılan bazı çalışmalar, bu tohumları yemenin BPH ile ilişkili semptomları azalttığını buldu.

BPH'li 1.400'den fazla erkekte yapılan bir yıllık bir çalışmada, kabak çekirdeği tüketimi belirtileri azalttı ve yaşam kalitesini arttırdı.

Diğer araştırmalar, kabak çekirdeği veya ürünlerini takviye olarak almanın aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Aşırı aktif mesaneli 45 kadın ve erkekte yapılan bir çalışmada, 10 gram kabak çekirdeği ekstresinin günlük idrar fonksiyonunu iyileştirdiği tespit edildi.

Kabak çekirdeği benign prostat büyümesi ve aşırı aktif mesane semptomlarını azaltabilir.

Magnezyum içeriği zengindir

Kabak çekirdeği magnezyum bakımından zengindir. Sağlıklı magnezyum seviyeleri, kan basıncınız, kan şekeri seviyelerinin yanı sıra kalp ve kemik sağlığı için de önemlidir.

Kalp krizini önler

Kabak çekirdeğindeki besinler, kan basıncını düşürerek ve iyi kolesterolü artırarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Diyabeti önler

Kabak çekirdeği, tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sperm kalitesini arttırır

Düşük çinko seviyeleri düşük sperm kalitesi ve erkeklerde kısırlık riski artışı ile ilişkilidir. Kabak çekirdeği zengin bir çinko kaynağı olduğu için sperm kalitesini artırabilir. Farelerde yapılan bir çalışmadan elde edilen kanıtlar neticinse kabak çekirdeğinin, insan spermini kemoterapi ve otoimmün hastalıkların neden olduğu zararlardan da koruyabileceklerini göstermektedir. Kabak çekirdeği ayrıca, sağlıklı testosteron seviyelerine katkıda bulunabilecek ve genel sağlığı iyileştirebilecek antioksidanlar ve diğer besinlerde yüksektir.

Birlikte, tüm bu faktörler doğurganlık seviyelerine ve özellikle erkeklerde üreme fonksiyonuna fayda sağlayabilir. Kabak çekirdeğinin yüksek çinko içeriği, erkeklerde sperm kalitesini ve doğurganlığı arttırmaya yardımcı olabilir.

Günlük 1 avuç tüketilen kabak çekirdeğinin vücudumuzda karşılamış olduğu vitamin ve mineral yüzdeleri şu şekildedir;

Manganez

% 74

Manganez ne işe yarar?

Kemikler, bağ dokusu, kan pıhtılaşması, cinsiyet hormonu, metabolizma, kalsiyum emilimi, kan şekeri düzenlenmesi

Fosfor

% 57

Fosfor ne işe yarar?

Diş ve kemikleri korumak için kalsiyum içeren ortaklar, etkili böbrek fonksiyonlarını destekler, hücreler için enerji üretir

Bakır

% 48

Bakır ne işe yarar?

Sağlıklı bağışıklık sistemini korur, iyileşmeyi başlatır, hasarlı dokuyu onarır

Magnezyum

% 48

Magnezyum ne işe yarar?

300 biyokimyasal reaksiyona katılan kas, sinir fonksiyonu, kalp ritmi, bağışıklık sistemini destekler.

Çinko

% 23

Çinko ne işe yarar?

Tüm hücrelerin düzgün çalışmasını sağlar.

Demir

% 16

Demir ne işe yarar?

Oksijen taşımacılığından sorumlu hemoglobin üretmektedir, sağlıklı saç, cilt ve tırnakları destekler.



