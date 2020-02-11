Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi: Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf nasıl yapılır?
Yulaf herkesin tüketmesi gereken oldukça faydalı bir besindir. Yulafın tadınızı sevmiyorsanız daha lezzetli hale getirebileceğiniz bir çok yulafla yapılan tarif var. Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi bu tariflerden bir tanesi. Eğer kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi arıyor yada kabak çekirdekli ve çilekli yulaf nasıl yapılır merak ediyorsanız "kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi, kabak çekirdekli ve çilekli yulaf nasıl yapılır " haberimize göz atın.
11 Şubat 2020, Salı 13:35 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli öğünler için kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi doğru bir seçenek olacak. Eğer kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi arıyor yada kabak çekirdekli ve çilekli yulaf nasıl yapılır merak ediyorsanız "kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi, kabak çekirdekli ve çilekli yulaf nasıl yapılır " haberimize göz atın.
Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi
Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf malzemeleri
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı yulaf
- Kabak çekirdeği
- Hindistan cevizi
- 1 çay kaşığı vanilya
- Çilek
Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf yapılışı
Ufak bir tencereye sütle yulafı koyun. Yulaflar hafif şişmeye başladığında vanilyayı ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin. Lapa olunca kaseye alın. Üzerine dilimlenmiş çilek, kabak çekirdeği ve Hindistan cevizini serpin.