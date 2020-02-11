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Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf tarifi

Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf malzemeleri

- 1 su bardağı süt

- 2 yemek kaşığı yulaf

- Kabak çekirdeği

- Hindistan cevizi

- 1 çay kaşığı vanilya

- Çilek

Kabak çekirdekli ve çilekli yulaf yapılışı

Ufak bir tencereye sütle yulafı koyun. Yulaflar hafif şişmeye başladığında vanilyayı ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edin. Lapa olunca kaseye alın. Üzerine dilimlenmiş çilek, kabak çekirdeği ve Hindistan cevizini serpin.