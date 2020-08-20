Ege mutfağından bir lezzet: Kabak çiçeği dolması tarifi

Hem lezzetli hem de çok sağlıklı olan kabak çiçeği dolması tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kabak çiçeği dolması tarifi arıyor ya da kabak çiçeği dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kabak çiçeği dolması tarifi için "Kabak çiçeği dolması tarifi, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kabak çiçeği dolması tarifi

Kabak çiçeği dolması malzemeleri

5-20 adet kabak çiçeği

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet domates

1.5 su bardağı pirinç

Yarım bardak sıcak su

Dereotu (az miktar)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kabak çiçeği dolması yapılışı

Kuru soğanları küp küp doğrayın. Ortadan bölünen ve uç kısımları alınmış domatesleri ince kısımla rendeleyin. Elinizdeki dereotu yapraklarını ipince olacak şekilde kıyın. Kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları yapraklara zarar vermemeye dikkat ederek çıkartın. Yapraklara zarar vermeden, çiçeklerin içerisindeki sarı kısımları alın. Zeytinyağının yarısını geniş bir tencereye döküp yağınız ısınınca kuru soğanları bu yağda renk alana kadar kavurun. Pirinçleri yıkayın ve soğanlarla kavurmaya devam edin. Rendelenmiş domateslerle beraber karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ekleyerek düşük ateşte suyu çekilene kadar karıştırarak pişirin. Sosun oturması için kısa bir süre dinlendirdikten sonra kıyılmış dereotunu ekleyip iyice karıştırarak harmanlayın. Hazırladığınız dolma harcını çiçeklerin iç kısmına azar azar, çiçekleri zedelemeyecek seviyede doldurun. Çiçekleri, üstten içe doğru dikkatlice katlayıp katlanan yer altta kalacak şekilde tencereye dizin. Kalan zeytinyağını tenceredeki dolmaların üzerlerinde gezdirip, dolmaların yarısına gelecek şekilde ılık su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kabak çiçeği dolmanızı kısık ateşte 30 dakika pişirin.



