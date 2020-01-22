Kabak çorbası tarifi: Kabak çorbası çorbası nasıl yapılır?

Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız kabak çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan kabak çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer kabak çorbası tarifi arıyorsanız ve kabak çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "kabak çorbası tarifi, kabak çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Kabak çorbası tarifi

Kabak çorbası malzemeleri

- 3 adet orta boy kabak

- 1 adet orta boy patates

- 1 adet orta boy soğan

- 1 adet orta boy havuç

- 1 litre sıcak su (et suyu da kullanılabilir)

- Zeytinyağı

- Tuz, istenilen baharatlar

- Et bulyon (et suyu kullanıldıysa gerek yok)

Kabak çorbası yapılışı

Tüm sebzelerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın, sebzeleri ekleyerek 4-5 dakika orta ateşte kavurun. Üzerine suyu ekleyerek sebzeler tamamen yumuşayana kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. (Eksilirse üzerine su ekleyebilirsiniz.) Yumuşayan sebzeleri tenceredeyken pürüzsüz bir kıvam yakalayıncaya kadar blenderdan geçirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırarak sıcak servis yapın.

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