Kabak reçeli tarifi ve yapılışı: Kabak reçeli nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız kabak reçeli tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Bal kabağı sevenler "kabak reçeli nasıl yapılır?" merak ediyor. Kabak reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KABAK REÇELİ TARİFİ

Kabak reçeli malzemeler

1 kilogram soyulmuş balkabağı

5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 çay kaşığı limon tuzu

300 gram sönmemiş kireç

3 litre su

Kabak reçeli yapılışı

Sönmemiş kireci büyük bir kavanozun içine koyup üzerine 3 litre suyu ekleyin. Bir gece bekletin. Balkabaklarını küp küp doğrayın. Kirecin üzerindeki berrak suyu bulandırmadan alıp kabakların üzerine dökün. Kabakların suyun yüzeyine çıkmaması için üzerine bir tabak ve su dolu bir kavanozla ağırlık yapın. Kabakları kireçli suda en az 12 saat bekletin. Bu sürenin sonunda kabakların suyunu süzün. Temiz suyla 4-5 kez iyice yıkayıp durulayın. Ardından yeniden temiz suya koyup bir saat daha bekletin. Bu esnada şekeri 6 bardak suda eritip 5-6 dakika kaynatın ve ılınması için bir kenara alın. Kabakları sudan çıkarıp son kez durulayın ve ılık şerbetin içine atın. Altını tekrar açıp kısık ateşte 2-2,5 saat kadar pişirin. Kısa sürede kabaklar şeffaflaşacak. Ardından ocağın altını açıp şerbet koyulaşana kadar kaynatın. Altını kapatmanıza yakın limon tuzunu da ilave edip birkaç dakika daha kaynatın. Reçeliniz hazır. Sıcakken kavanozlara bölüştürüp soğuyunca kapağını kapatın. Serin bir yerde muhafaza edin.



