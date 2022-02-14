Kalorisi düşük, besleyicili yüksel olan kabak sote tarifi aynı zamanda oldukça lezzetli bir tarif. Peki, kabak sote nasıl yapılır? Favori lezzetiniz olacak kabak sote tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

KABAK SOTE TARİFİ

Kabak sote malzemeler

3 adet kabak

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Sıvı yağ

10 dal maydanoz

10 dal dereotu

KABAK SOTE YAPILIŞI

Soğanları küp küp doğrayıp hafif yağda kavurun.

Kabakları soyup küp küp ve küçük doğrayın.

Soğan ile güzelce kavurun.

Salçayı da ilave edip kavurma işlemine devam edin.

10 dakika kadar pişirdikten sonra dereotu ve maydanozu doğrayıp üzerine ekleyin.

Tuz, karabiberi de ekledikten sonra karıştırıp pişirmeye bırakın.



