Yemek Kabak sote nasıl yapılır? Kabak sote tarifi, malzemeler ve püf noktası

Kabak sote nasıl yapılır? Kabak sote tarifi, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Kabak sote nasıl yapılır? Kabak sote tarifi, malzemeler ve püf noktası

Özellikle diyet listelerinin baş tacı olacak tariflerden birisi olan kabak sote tarifi, hem lezzetiyle hem zengin besin değeriyle hem de düşük kalorisiyle çok seviliyor. Peki, kabak sote nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kabak sote tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

14 Şubat 2022, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
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Kalorisi düşük, besleyicili yüksel olan kabak sote tarifi aynı zamanda oldukça lezzetli bir tarif. Peki, kabak sote nasıl yapılır? Favori lezzetiniz olacak kabak sote tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

KABAK SOTE TARİFİ

Kabak sote malzemeler

  • 3 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sıvı yağ
  • 10 dal maydanoz
  • 10 dal dereotu

KABAK SOTE YAPILIŞI

  • Soğanları küp küp doğrayıp hafif yağda kavurun.
  • Kabakları soyup küp küp ve küçük doğrayın.
  •  Soğan ile güzelce kavurun. 
  • Salçayı da ilave edip kavurma işlemine devam edin. 
  • 10 dakika kadar pişirdikten sonra dereotu ve maydanozu doğrayıp üzerine ekleyin.
  •  Tuz, karabiberi de ekledikten sonra karıştırıp pişirmeye bırakın.
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