Kabak tadı versin

Bal kabaklarını, bahçeye açılan kapı önlerinde dekorasyon malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Sıcak bir karşılama sağlayacaktır. İçi boşaltılmış ve kurutulmuş kabakları, kuru çiçekler için güzel bir vazo olarak değerlendirmek de mümkün. Türkiye’de su kabakları kullanılarak yapılan lambalar yaygın. Onlar da sonbahar bahçelerine güzel bir hava katabilir.

KABAK VE SUKULENT

Kabak ve sukulentleri kullanarak sonbahar dekorunuza haftalarca göz alıcı renk katacak düzenlemeler yapabilirsiniz. Üstü düz olan bir kabak seçmeye dikkat etmelisiniz. Bal kabağınızın üstüne sprey yapıştırıcı uygulayarak biraz yosun yerleştirmeniz gerekir. Yosunlar, üstüne koyacağınız sukulentlerin uzun süre yaşamasına yardım edecektir.

ŞİFA KAYNAĞI ‘GİLABURU’

Gilaburu, Kayseri Bünyan’ın coğrafi işaret tescil belgesi almış bir ürünü. Bünyan gilaburusu, ekim ayında hasat ediliyor. Böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir ürün. İlaç üretiminde kullanılması için çalışmalar sürüyor. Gilaburular, yıkandıktan sonra bidonlarda su içinde saklanıyor. Kışın tüketilecek kadarı çıkarılıp suyu sıkılıyor. Acımsı tadı yüzünden biraz şekerle tatlandırılıp içiliyor. C vitamini yönünden hayli zengin bir meyve olan gilaburuya ilgi, Covid-19 salgını döneminde arttı.

HER ŞEY YERİNDE GÜZEL

Fotoğrafta gördüğünüz bir San Pedro kaktüsü. Cristat adı verilen formda büyüdükten sonra ağırlığını taşıyamayıp yere yatmış. Sütun kaktüsler yere yatırıldığında toprağa değen yerlerdeki diken, diplerinden kök salıyor. Fotoğraftaki kaktüs de oluşan bu kökleri sayesinde iyi beslenince uçlardan normal formda dallar çıkarmış. Bu güzel bitkinin oluşum sürecini öğrenmemde, kaktüsler konusunda hayli bilgili olan Müşfik Saltık yardımcı oldu. Teşekkürlerimle...

Cesaretin var mı?

Sütun kaktüsler çit bitkisi olarak kullanılabilir. Hayli şık bir görüntü de elde edilebilir. Ama ‘Komşular ne der? Evcil hayvanlarınızı nasıl korursunuz? Bahçe temizliğini nasıl yapacaksınız?’ Bu soruların yanıtlarını iyice düşünmeden kaktüs bir çit yapmaya kalkışmayın.