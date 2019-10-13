Kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte leziz kabak tatlısı tarifi…
Sonbahar ve kış aylarının sevilen tatlılarından kabak tatlısı hafif ve son derece lezzetli olduğu için her mevsim tüketiliyor. Kabağın türü de yapılışı ve sunumu da yöreden yöreye farklılıklar gösterse de aslında bilinen temel malzemeler kullanılıyor. Türk Mutfağında hatırı sayılır bir yeri olan kabak tatlısı, fırında, kuzinede veya odun ocağında yapılabiliyor. Her nasıl yapılırsa yapılsın damağımızı şenlendiren tadıyla sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. Peki, Kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte leziz kabak tatlısı tarifi…
Türk mutfağının yapımı en kolay tatlılarından biridir Kabak tatlısı. Bizde şu anda tam da mevsimi olan ve her yerde bulabileceğiniz kabak tatlısını sizlerle paylaşmak istedik.
KABAK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
1 kg temizlenmiş kabak
1,5 su bardağı şeker
Kabak tatlısının hazırlanışı
Temizlenmiş kabağı istediğiniz boyutlarda doğrayın. Üzerine 1,5 su bardağı şekeri eşit bir şekilde dağıtın. Yaklaşık 1 saat şeker eriyene kadar bekleyin. Kabak suyunu iyice saldıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verin. Pişme süresi kabağın türüne göre değişecektir. Şerbeti kaynadıktan sonra ara ara çatalla kontrol edin ve belirli aralıklarla fırında kabakları ters yüz edin. Şerbeti tamamen çekmeden biraz su kalacak şekilde fırından çıkarın. Soğuduktan sonra servis tabağına alabilirsiniz. Üzerine arzuya göre Hindistan cevizi, ceviz, tahin koyabilir dilerseniz kaymakla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun