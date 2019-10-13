Kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte leziz kabak tatlısı tarifi… Sonbahar ve kış aylarının sevilen tatlılarından kabak tatlısı hafif ve son derece lezzetli olduğu için her mevsim tüketiliyor. Kabağın türü de yapılışı ve sunumu da yöreden yöreye farklılıklar gösterse de aslında bilinen temel malzemeler kullanılıyor. Türk Mutfağında hatırı sayılır bir yeri olan kabak tatlısı, fırında, kuzinede veya odun ocağında yapılabiliyor. Her nasıl yapılırsa yapılsın damağımızı şenlendiren tadıyla sofralarımızın vazgeçilmezleri arasında. Peki, Kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte leziz kabak tatlısı tarifi…