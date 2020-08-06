Yaz aylarının en sevilen yemeği: Kabak yemeği tarifi

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Kabak yemeği tarifi

Kabak yemeği malzemeleri

3-4 adet orta boy kabak

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet havuç

1 adet kapya biber

2-3 diş sarımsak

2 adet domates

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Pul biber

Kabak yemeği yapılışı

Soğanı yemeklik, kabakları, havucu ve kapya biberi küp küp doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın. Domatesleri rendeleyin. Sıvı yağı tavada ısıtıp önce soğanları sonra da sarımsakları ekleyin ve kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra havuç ve kapya biberleri de ilave edip kavurmaya devam edin. Son olarak kabakları ekleyip biraz kavurduktan sonra kapağını kapatıp arada karıştırarak pişmeye bırakın. Kabaklar yumuşayınca domates rendesini de tavaya ekleyin. Tuzunu ve pul biberini de ilave edip kapağı kapalı halde pişirin. Kabaklar pişince kapatıp sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.



