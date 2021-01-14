Kabaklı patatesli yemek nasıl yapılır? Kabaklı patatesli yemek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Patates ve kabağın eşsiz uyumu kabaklı patatesli yemek tarifi ile buluşuyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli yemek yapmak isteyenler kabaklı patatesli yemek nasıl yapılır merak ediyor. Severek hazırlayacağınız sağlık deposu kabaklı patatesli yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
14 Ocak 2021, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
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Sebzelerin lezzetinden ve faydalarından yararlanmak için kabaklı patatesli yemek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sevdiklerinize hazırlamak için kabaklı patatesli yemek tarifi, yapılışı ve malzemeler...
Kabaklı patatesli yemek tarifi
Kabaklı patatesli yemek malzemeleri
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet orta boy soğan
- 3 adet kabak
- 1 adet havuç
- 1 adet patates
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tutam dereotu
- Tuz ve istenilen baharatlar
Kabaklı patatesli yemek yapılışı
2 yemek kaşığı zeytin yağını orta boy tencereye dökerek ocağın altını yakın. Yağ ısınınca küp küp doğranan 1 adet orta boy soğanı ekleyip şeffaflaşıncaya kadar kavurun. 1 yemek kaşığı salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Küp küp doğranan patatesleri ve yarım ay şeklinde doğranan havuçları da ekleyip bir süre kavurun. Yarım ay şeklinde doğranan kabakları ve küp küp doğranan domatesi de ekleyip kavurma işlemini kısa bir süre devam ettirin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tuz ve baharatlarını ekleyin. Tencerenin kapağını yarı açık bir şekilde kısık ateşte pişmeye bırakın. Olmaya yakın dere otlarını ince ince kıyıp tencereye bırakın. Servis edebilirsiniz.