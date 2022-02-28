Yemek Kabarmalara doyamayan pizza poğaça nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Kabarmalara doyamayan pizza poğaça nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Kabarmalara doyamayan pizza poğaça nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler haftanın ilk günü kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internette kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi araştırıyor. Peki, kabarmalara doyamayan pizza poğaça nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

28 Şubat 2022, Pazartesi 13:47 Son Güncelleme:
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Günün her saatinde afiyetle yiyeceğiniz kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi şahane bir lezzet. Peki, kabarmalara doyamayan pizza poğaça nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KABARMALARA DOYAMAYAN PİZZA POĞAÇA TARİFİ

Kabarmalara doyamayan pizza poğaça malzemeler

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 yumurta (Sarısı üzerine)
  • 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
  • 1 paket instat maya
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz

KABARMALARA DOYMAYAN PİZZA POĞAÇA YAPILIŞI

  • Ilık su süt şeker ve mayayı bir kaba alın üzerini streçleyip 3 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.
  • Diğer malzemeleri ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin.
  • 45 dakika kadar mayınlanmaya bırakın.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp içine koymak istediğiniz harcı koyun.
  • Tepsiye dizip üzerini örterek 30 dakika da tepside mayalanmasını bekleyin.
  • Üzerine yumurta sarılarını sürerek 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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