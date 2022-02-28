Günün her saatinde afiyetle yiyeceğiniz kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi şahane bir lezzet. Peki, kabarmalara doyamayan pizza poğaça nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kabarmalara doyamayan pizza poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KABARMALARA DOYAMAYAN PİZZA POĞAÇA TARİFİ

Kabarmalara doyamayan pizza poğaça malzemeler

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

2 yumurta (Sarısı üzerine)

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 paket instat maya

4 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

KABARMALARA DOYMAYAN PİZZA POĞAÇA YAPILIŞI

Ilık su süt şeker ve mayayı bir kaba alın üzerini streçleyip 3 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Diğer malzemeleri ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

45 dakika kadar mayınlanmaya bırakın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp içine koymak istediğiniz harcı koyun.

Tepsiye dizip üzerini örterek 30 dakika da tepside mayalanmasını bekleyin.

Üzerine yumurta sarılarını sürerek 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



