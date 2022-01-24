Türkiye Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Türkiye

Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

24 Ocak 2022, Pazartesi 13:29 Son Güncelleme:
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle, Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe'den yarın saat 05.00’te yapılması planlanan seferin iptal edildiği bildirildi.


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