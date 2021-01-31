Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 2 tutuklama
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı.
31 Ocak 2021, Pazar 00:26 Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan tututklandı. 2 kişi ise "Konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
DHA
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