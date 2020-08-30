Dünya Kabe tekrar ibadete açılıyor

Kabe tekrar ibadete açılıyor

Dünya

Kabe tekrar ibadete açılıyor

Suudia Arabistan corona virüs önlemleri çerçevesinde ibadete kapatılan Kabe'yi tekrar ibadete açmaya hazırlanıyor.

30 Ağustos 2020, Pazar 15:39 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 Mart’ta ibadete kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan’da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.

DHA

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