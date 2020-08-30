Kabe tekrar ibadete açılıyor
Suudia Arabistan corona virüs önlemleri çerçevesinde ibadete kapatılan Kabe'yi tekrar ibadete açmaya hazırlanıyor.
30 Ağustos 2020, Pazar 15:39 Son Güncelleme:
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Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 Mart’ta ibadete kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar 5 vakit ibadete açılabileceği ifade edildi.
Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) Avrupa’nın en büyük hac organizasyon şirketinden elde ettiği bilgilere göre, Suudi Arabistan’da corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 5 Mart günü kapatılan Kabe’nin, Perşembe günü tekrar ibadete açılması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan, günlük 6 bin kişiyle sınırlı olarak umre imkanı da sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Umrenin de bu yıl gerçekleşen hac gibi sadece Suudi Arabistan içerisinden gelecek kişilerle yapılabileceği belirtiliyor.
DHA