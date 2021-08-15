Kabil, 3,9 milyona yaklaşan nüfusuyla bölgenin kültür ve ticaret merkezi olarak görülüyor. Tarihçesi 3 bin 500 yıl eskiye kadar dayanan Kabil, tarih boyunca gözde bir şehir oldu ve defalarca istilaya uğrayarak el değiştirdi. İşte, Kabil’in tarihçesi ve haritadaki yeri…

KABİL NEREDE?

Kabil, Orta Asya’da Afganistan’da bulunan bir şehir ve ülkenin de başkenti. Bununla birlikte, Kabil Vilayeti'nin de yönetim merkezi olan şehir Afganistan’ın doğusunda yer alıyor.

KABİL NEDEN ÖNEMLİ?

Kabil, 2011 yılında paylaşılan resmî rakamlara göre banliyöleriyle birlikte 3,9 milyona yaklaşan nüfusa sahip.

Kabil, Afganistan’ın kültür ve ticaret merkezi olan kent Hindukuş Dağları içinde Kabil Nehri boyunca ilerleyen dar bir vadide deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte yer almaktadır.

Kabil, güneyde Pakistan'a uzanan Hayber Geçidi'ni denetlemesine olanak veren elverişli konumuyla ve kuzeyde Hindukuş Dağları'ndaki geçitlere bağlanan yolları ve stratejik bir kenttir. Aynı zamanda şehrin, ülke içinde Herat, Kandahar ve Mezar-ı Şerif, ülke dışında ise Celalabad üzerinden Peşaver ile bir karayolu bağlantısı bulunmaktadır.

Kabil, 3.500 yıllık tarihiyle, Orta ve Güney Asya ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu sebebiyle pek çok devletin savaş alanı olan ve sürekli el değiştiren gözde bir şehirdir. Bunun yakın tarihteki örnekleri ise 1978 yılındaki Sovyet müdahalesi ve 2001 yılındaki ABD işgalidir.

KABİL’İN TARİHÇESİ

Kabil’in geçmişi 3.500 yıl eskiye kadar dayanır, kuruluşu ise MÖ 1500 yıllarındadır. Türkçede Kâbil olarak dile getirilen ismin aslı Kâbul'dur.

Kabil’in adı tarihte, Hindular'ın kutsal kitapların­dan Rig Veda'da Kubha, Batlamyus'un kitaplarında Kophen nehri kenarında Kabolitler'in 'Kaboura' şehri ve Çin seyahatnamelerinde Kao-fu şekillerinde geçer. Ayrıca, Kabil, 6. ve 7. yüzyıllarda kent Orta Asya'nın en önemli kentiydi.

13. yüzyılda Moğol hükümdarı Cengiz Han şehri ele geçirdi. 1504 yılında Hint-Türk İmparatorluğu'nun kurucusu Babür, Kabil'i aldı ve devletine başkent yaptı. Şehir, 1738 yılında İran hükümdarı Nadir Şah tarafından ele geçirilinceye kadar Hint-Türk İmparatorluğu'nun egemenliğinde kaldı. 1747 yılında Ahmed Şah Abdali bölgede ilk bağımsız Afgan devletini kurdu. Kabil 19. yüzyılda 2 defa İngilizlerin eline geçti.

1978 yılında Ruslar tarafından alındı, 1988'de Rusların ağır bir yenilgiyle geri çekilmesinden sonra 2001 yılında ABD, Usame Bin Ladin'in bu ülkede örgütlenmesini bahane ederek Afganistan’ı işgal etti. Şehrin güvenliği ve kontrolü ve hâlen BM tarafından sağlanıyor.

KABİL’İN HARİTADAKİ YERİ