Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaralanan 95 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Saldırıyı Taliban üstlendi ve patlamada çok sayıda güvenlik gücünün öldüğünü iddia etti.

AA