Dünya Kabil'den barkodlu tahliye

Kabil'den barkodlu tahliye

Dünya

Kabil'den barkodlu tahliye

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 22:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.

Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

AA

İlgili Haberler
Dünyanın gözü burada! Taliban'ın giremediği tek yer Pencşir'den ilk görüntüler


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüste korkulan oldu! 3. dalga başladı