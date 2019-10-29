Kabilesi canlı canlı yiyecekti, 13 yıl sonra geri döndü

İNSAN YİYEN KABİLE

Papua Yeni Gine’deki Korowai kabilesinde anne babası ölen 6 yaşındaki Wawa Chombonggai’nin aileye uğursuzluk getirdiği öne sürülmüştü. Kötü ruhlu olduğuna inanılan Wawa için ölüm cezası verilmişti. Wawa öldürülüp kabile tarafından yenilecekti.

REHBER KURTARDI

O dönemde bölgeyi gezen rehber durumdan haberdar olunca Wawa’yı kaçırıp kurtardı. Sumatra’da bir ailenin evlat edindiği Wawa, bugün 20 yaşında. Üniversitede spor bilimleri eğitimi alan Wawa, o kabileyi 13 yıl sonra ilk kez ziyaret etti.

Yakınları, bir zamanlar yemeyi düşündükleri Wawa’yı karşılarında görünce sevinçten kucaklama çemberi oluşturdu. Bu sıcak karşılama için çok mutlu olan Wawa, “Dilerim bir gün kabiledeki insan yeme adeti kalkar” dedi.

Kabile bir zamanlar yemek istediği genç adamı sevgiyle karşıladı